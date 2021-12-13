Все фейковые дела, инициированные Портновым, должны быть закрыты, а против его подельников открыты производства, - адвокаты Порошенко

Адвокаты пятого Президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко требуют закрыть все фейковые производства, зарегистрированные по заявлениям Андрея Портнова, который внесен в санкционный список США из-за коррупции и влияния на судебную систему Украины.

Об этом адвокаты сообщили на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Они также призвали правоохранительные органы Украины начать расследование против сообщников Портнова.

"9 декабря было официально уведомлено о введении Министерством финансов США санкций против одиозного Портнова. Эти санкции – в определенном смысле новое "достижение" власти президента Зеленского. Санкции – это дело не новое в отношении украинских граждан, но не менее известные персонажи такие как Дубинский и Деркач одно время получили свои санкции на основании другого законодательного акта США – а именно за вмешательство в выборы в США Андрей Портнов – это новый шаг, поскольку санкции против него введены на основании акта Магнитского, то есть акта о блокировании активов, принадлежащих лицам, причастным к нарушению прав человека и коррупции", – напомнил адвокат Игорь Головань.

Адвокат отметил, что до сих пор власти не отреагировали на решение американского правительства.

"Решение Правительства США о применении санкций к Портнову – это готовое сообщение о преступлении, но почему-то нашим правоохранительным и антикоррупционным органам, так видится, не интересно, а кто этот высокий украинский чиновник, с которым вступил в сговор Андрей Портнов? Поскольку они свои обязанности не выполняют, мы им помогаем, соответственно направили заявление о преступлении, которое базируется на документах, связанных с применением санкций к Андрею Портнову. Это первое наше сообщение. И мы заставим украинскую прокуратуру, заставим украинские правоохранительные органы начать и расследовать эти действия", – подчеркнул адвокат.

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Он также отметил, что именно с фейковых заявлений Портнова началось в 2019 году преследование Петра Порошенко.

"Именно с заведомо ложных заявлений Портнова о преступлениях началась грязная кампания по политическим преследованиям оппозиции, по политическим преследованиям лидера оппозиции Порошенко. Именно с портновских заявлений, которые были поддержаны и обслуживаются до сих пор и следователями Государственного бюро расследований, и должностными лицами Офиса генерального прокурора", – напомнил Головань.

"Мы еще тогда, в 2019 году, изначально обращали внимание общества на то, что здесь не только преследование оппозиции, но и действия, направленные на содействие подрывной деятельности государства-агрессора. Поскольку большинство этих производств откровенно и прямо, большинство этих заявлений Портнова были откровенно и прямо в интересах государства-агрессора, Российской Федерации", – напомнил адвокат.

"Например, "дело моряков", где Портнов обвинил в том, что были захвачены украинские моряки российскими вооруженными силами в Керченском проливе, не государство-агрессора, а самих украинских моряков и украинские власти. По заведомо ложным заявлениям Портнова до этого времени преследуется телеканал "Прямой" . До настоящего времени нарушается право на свободу слова, нарушаются права человека и осуществляется преследование оппозиции", – констатирует Головань.

"Эти уголовные дела открывались летом 2019 года с подачи Портнова и его друзей, а в круг этих друзей у нас есть все основания причислять двух видных деятелей администрации Зеленского – Татарова и Смирнова", – добавляет адвокат Илья Новиков.

"Мы должны сейчас признать, что, к сожалению, Правительство Соединенных Штатов Америки значительно больше занимается борьбой с коррупцией, чем наши собственные власти и антикоррупционные органы. Именно поэтому мы подали официальные ходатайства о закрытии всех фейковых уголовных производств, которые были зарегистрированы по заведомо ложным сообщениям". И уже более двух с половиной лет имитируется так называемое расследование, а на самом деле оказывается давление на оппозицию, осуществляются политические преследования", – говорит Головань.

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"Это первый шаг. А второй шаг – мы требуем в наших заявлениях расследования тех фактов, которые приведены в решении Министерства финансов Соединенных Штатов о применении к Портнову санкций – за нарушение прав человека и коррупцию, напомню, примененные эти санкции в соответствии с Актом Магнитского. Мы требуем, чтобы украинская правоохранительная система провела соответствующее расследование, выявила сообщников Портнова, установила и привлекла всех к ответственности", – сообщил адвокат.

"У нас есть список из десятков следователей ГБР, которые были фактически сообщниками Портнова в его незаконных действиях. Мы знаем, что ГБР незаконно, несмотря на то, что оно находится в Шевченковском районе Киева, с помощью манипуляций и фальсификаций пытается обращаться со своими заведомо незаконными ходатайствами и обращениями именно в Печерский районный суд Киева – почему, потому что Печерский суд известен своей суперлояльностью к Андрею Портнову", – напомнил Игорь Головань.

"Фамилии судей, которые там принимали соответствующие решения, фамилии прокуроров, которые были вовлечены в эти фейковые уголовные производства, фамилии следователей, которые имеют отношение – а это десятки и десятки фамилий – все они зафиксированы, все они задокументированы, и мы требуем расследования и наказания этих людей", – резюмирует Головань.