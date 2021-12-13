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Беларусь может остановить транзит газа в Европу в ответ на санкции, - Лукашенко

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Беларусь может остановить транзит газа в Европу в ответ на санкции, - Лукашенко
Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, рассказал, что Беларусь может перекрыть транзит газа в Европу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА", об этом так называемый "президент" заявил в интервью турецкой телерадиокомпании TRT.

По его словам, Беларусь остановит транзит в ответ на санкции Евросоюза.

"Если санкции, которые они вводят или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение и мы не будем иметь никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жесткой мерой", - сказал белорусский диктатор.

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Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Кремлівське ***** дозволить колгоспнику це зробити?
  • abc123
    Класс!!! Особенно, если учесть , что 1) труба по белорусской области давно принадлежит газпрому; 2) это контрактные обязательства самого газпрома!
  • Сергій Кулик 2955aac4
    Прижми яйца евро-ссыкунам, пуцька.
    Чем сильнее прижмешь, тем быстрее они поймут, что надо защищаться от тебя - и защищаться в союзе с Украиной.
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