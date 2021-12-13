Беларусь может остановить транзит газа в Европу в ответ на санкции, - Лукашенко
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Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, рассказал, что Беларусь может перекрыть транзит газа в Европу.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА", об этом так называемый "президент" заявил в интервью турецкой телерадиокомпании TRT.
По его словам, Беларусь остановит транзит в ответ на санкции Евросоюза.
"Если санкции, которые они вводят или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение и мы не будем иметь никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жесткой мерой", - сказал белорусский диктатор.