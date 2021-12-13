Ситуация с Гогилашвили – неприятна и неприемлема. Такие случаи требуют быстрой реакции, - Стефанчук
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на брифинге в ВРУ в понедельник сказал спикер ВР Руслан Стефанчук.
Он напомнил, что Кабмун уже принял решение об уходе Гогилашвили.
По словам спикера, это тот пример, "когда должна быть быстрая реакция".
"Всем критикам, которые посвящают этому большие выступления, хочу напомнить об одном министре внутренних дел, который был пойман во Франкфурте, и получил наказание не смещение, а повышение к Генеральному прокурору. Сейчас ситуация совершенно другая", - заметил спикер.
Стефанчук также подчеркнул, что спецталоны выдает не глава ВР, а МВД. "Я езжу без спецталонов", - добавил он.
Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.
После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.
Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.
Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.
Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.
12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.