Первую смерть от штамма "Омикрон" зафиксировали в Великобритании

Первую смерть пациента со штаммом коронавируса "Омикрон" зафиксировали в Великобритании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

"К сожалению, да, "Омикрон" приводит к госпитализации, и, к сожалению, было подтверждено, что по крайней мере, один пациент умер от "Омикрона", - отметил премьер-министр Великобритании.

По словам Джонсона, "Омикрон" – это более мягкая версия коронавируса, которая очень быстро распространяется.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня Минздрав одобрит дополнительную дозу вакцины от COVID-19.