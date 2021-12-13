Первую смерть от штамма "Омикрон" зафиксировали в Великобритании
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Первую смерть пациента со штаммом коронавируса "Омикрон" зафиксировали в Великобритании.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
"К сожалению, да, "Омикрон" приводит к госпитализации, и, к сожалению, было подтверждено, что по крайней мере, один пациент умер от "Омикрона", - отметил премьер-министр Великобритании.
По словам Джонсона, "Омикрон" – это более мягкая версия коронавируса, которая очень быстро распространяется.