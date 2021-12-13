Заявление Ткаченко об отставке в Раду официально не поступало, - Стефанчук
9115
Заявление министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко об отставке с должности официально не поступало в Верховную Раду.
Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук на брифинге в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссыллкой на "Интерфакс-Украина".
"По моей информации, оно (заявление Ткаченко об отставке. - Ред.) не "заходило", то есть официально в Верховную Раду через систему "входные-выходные" оно не поступало. Мы выясняем дальше эту ситуацию", - сказал Стефанчук.