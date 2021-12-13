Обсуждать вопрос Донбасса за спиной Украины – это рецепт катастрофы, - экс-посол США в РФ Макфол

Бывший посол США Майкл Макфол заявил, что любое обсуждение автономии оккупированного Донбасса между США и Россией без участия Украины является рецептом катастрофы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Макфол рассказал в интервью "Украинской правде", комментируя, что в американских медиа несколько дней назад появились публикации относительно возможной автономии на Донбассе как одного из условий для Украины со стороны администрации Байдена.

"Не должно быть таких обстоятельств, когда Путин и Байден, или Байден и Макрон говорят о том, что лучше всего для Украины. Это обсуждение должно стать частью переговоров, в которых участвует демократически избранная власть Украины".

Я вижу в этом большую опасность, если американские дипломаты станут встречаться с российскими дипломатами, чтобы секретно обсудить вопросы Донбасса. Это рецепт катастрофы".

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Макфол отметил, что также видел подобные публикации, но добавил, что его источники в Белом доме утверждают, что это не соответствует действительности и что "такой дискуссии вообще не было".

Он подчеркнул, что по его мнению, не может быть ни одного обсуждения о предоставлении автономии оккупированного Донбасса без согласования с избранной народом властью Украины.

Напомним, ранее американские СМИ со ссылкой на представителей администрации президента Джо Байдена предполагали, что США будут давить на Украину, чтобы она официально предоставила определенную автономию оккупированным территориям востока.

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Согласно второму пакету Минских соглашений от февраля 2015 года, Украина должна изменить свою Конституцию, чтобы учесть "особенности" ОРДЛО, и принять законодательство об их "особом статусе". Пункту 11 о конституционной реформе должно предшествовать прекращение огня, отвод войск, освобождение заложников, возврат контроля над границей, проведение выборов, возобновление соцвыплат и т.д.

Москва требовала от Киева проекта поправок к Конституции Украины, которые бы обозначили так называемый "особый статус" Донбасса, и хотела заставить Украину следовать минским договоренностям.

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак добивался принятия Верховной Радой Украины законов, согласованных с Донбассом, на что президент Владимир Зеленский заявлял, что от Украины никто не может ничего требовать, в частности, закона об "особом статусе Донбасса".