"ЕС" требует расследовать деятельность Гогилашвили и лишить доступа к ОП его жену Левченко
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Хамство, ложь, преступность, кумовство и предательство уже стали визитной карточкой власти Зеленского. Свою высокую должность в Министерстве внутренних дел господин Гогилашвили получил исключительно из-за личного знакомства с Владимиром Зеленским. Так же, как и Мецгер, напавший на журналистов "Радио Свобода" под время интервью. Так же, как Трухин, месяцами избегающий ответственности за пьяное ДТП. Так же безнаказанными остались депутаты-взяточники и преступники из окружения президента. Они и являются настоящим лицом этой власти", - говорится в сообщении.
"Европейская Солидарность" требует от правоохранителей ответов на следующие вопросы:
– Есть ли документальное подтверждение выхода Гогилашвили из российского гражданства?
- Кто и на каких основаниях рекомендовал назначить Гогилашвили на должность заместителя Министра внутренних дел, учитывая, что он годами работал на путиниста Валуева, открыто выступавшего за расчленение Украины?
– За какие заслуги Зеленский наградил Гогилашвили орденом?
- Не является ли диплом Гогилашвили о высшем образовании, который он получил именно накануне назначения в МВД, купленным?
- По чьему приказу и на каком основании Гогилашвили использовал спецтехнику и охрану военной разведки Министерства обороны?
- Не передавала ли жена Гогилашвили, работающая личным помощником Зеленского, тайную информацию об операциях украинских спецслужб, в частности по подготовке вагнеровской спецоперации?
- Как жена Гогилашвили Мария Левченко, работая в ОП, получает зарплату в "Квартале-95"?
"ЕС" требует немедленно лишить Марию Левченко доступа к Офису Президента, учитывая, что ее называли среди слышавших доклад разведчиков о подготовке вагнеровской спецоперации в кабинете Зеленского.
"Отдельно украинцы должны услышать публичные объяснения по фотографии личной помощницы Зеленского, где она с явным восхищением и симпатией поклоняется звезде с изображением Путина. Также "Европейская Солидарность" требует тщательного расследования деятельности Гогилашвили в должности, в частности, его причастности к контрабанде и обороту наркотических веществ", - отметили в политсиле.
Нардепы "ЕС" уже готовят соответствующие обращения в правоохранительные органы, требуют открытого расследования и наказания всех причастных ко всем выявленным преступлениям.
Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.
После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.
Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.
Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.
Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.
12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.
Позже стало известно, что заместитель главы МВД Гогилашвили имеет российский паспорт и судимость в РФ.
13 декабря Кабмин уволил заместителя главы МВД Гогилашвили.