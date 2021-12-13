Британские военные будут задействованы в кампании по ревакцинации от COVID-19 в Англии

Министр охраны здоровья Великобритании Саджид Джавид заявил, что военные будут задействованы для оказания помощи в проведении программы ревакцинации в Англии. Такое решение было принято на фоне распространения штамма коронавируса "Омикрон".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Україна, об этом пишет Financial Times.

"Мы привлекли 41 военного планировщика, охватывающего все регионы Англии, чтобы помочь с логистикой и планированием", - заявил министр.

Центры вакцинации в Англии не будут работать на Рождество, но правительство намерено обеспечить их работу в течение всего праздничного сезона.

"У нас будет еще больше центров вакцинации, мы собираемся открыть все центры вакцинации семь дней в неделю как минимум на 12 часов в день... некоторые из них работают 24 часа", - сказал Джавид.

В Англии насчитывается около 3 тысяч случаев заболевания "Омикроном", 10 человек находятся в больнице, но Джавид предупредил, что "всегда существует задержка" между заражением и госпитализацией.

"Мы снова находимся в гонке между вакциной и вирусом", – добавил он.

Напомним, сегодня в Британии зафиксировали первую смерть пациента со штаммом коронавируса "Омикрон".