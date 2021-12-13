Ситуация с оборотом вагонов ухудшилась, из-за этого угольная отрасль терпит убытки, – эксперт
"Вагонов не хватает. Шахтеры вынуждены отгружать продукцию на склад, поскольку некуда грузить. Конечно, после этого он портится. Плюс это дополнительные расходы на подъем и так далее. Поэтому ухудшение оборота вагонов усиливает состояние дел в угольной отрасли", – подчеркнул он.
Он объяснил: расчет с угольниками происходит после того, как уголь отгрузили со станции, ТЭС произвели из него электроэнергию, а потребители за нее заплатили. И если отгрузка угля со станции тормозится, то шахтеры остаются без денег.
"Конечно, если уголь не во что грузить, то он находится на складе. А это, прежде всего, заработная плата, и вообще работа всех предприятий", - говорит Зимин.
Он также сообщил, что инициатива транспортного ведомства и "Укрзализныци" сократить срок службы грузовых вагонов пугает угольщиков, поскольку из-за нее отрасль может остаться без вагонов, а ситуация с доставкой значительно ухудшится.
"Новые вагоны мы не приобретем и не сделаем. А старые при этом порежем в металлолом, и еще больше усложним ситуацию. Поэтому, безусловно, наша позиция – то, что можно отремонтировать, его необходимо отремонтировать. Всю жизнь так было. И на производстве в том числе. Поэтому мы только за то, чтобы численность вагонов увеличилась в Украине", – заявил Зимин.
Напомним, ранее ряд аграрных и промышленных компаний обвинили "Укрзалізницю" в срывах поставок вагонов, вызванных отсутствием локомотивов. Так, по словам генерального директора ПХГ "Ковальская" Сергея Пилипенко, в ноябре компания столкнулась с чрезвычайной ситуацией: 80% производственных мощностей остановились на несколько суток из-за невозможности доставить сырье по железной дороге. А ГП "Артемсоль" обратилось к премьер-министру с жалобой на то, что "Укрзализныця" не поставляет на предприятие достаточно вагонов, при этом тарифы на перевозку выросли в несколько раз.