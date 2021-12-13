Штамм коронавируса "Омикрон" представляет "очень высокий" глобальный риск, - ВОЗ
Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В организации сообщают, что общий риск, связанный с новым вариантом коронавируса Омикрон, остается очень высоким по ряду причин. Есть ранние признаки того, что вакцинированные и ранее инфицированные коронавирусом люди не вырабатывают достаточно антител, чтобы предотвратить инфекцию Омикроном, что может привести к высокой скорости передачи и "тяжелым последствиям".
Однако на данный момент остается неясным, является ли новый штамм по своей природе более заразным, чем доминирующий вариант Дельта.
Подтверждая оценку ВОЗ, исследователи Оксфордского университета в понедельник опубликовали лабораторный анализ, в котором говорится, что две дозы вакцины против COVID-19 не вызывают достаточного количества нейтрализующих антител против Омикрона. В то время как защита антител от курсов вакцины AstraZeneca и Pfizer была подорвана, есть надежда, что выработанные Т-клетки смогут, по крайней мере, предотвратить тяжелое течение болезни.
Исследователи из Оксфорда также заявили, что в настоящее время нет доказательств того, что Омикрон вызывает более тяжелое заболевание.