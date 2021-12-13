Штамм коронавируса "Омикрон" представляет "очень высокий" глобальный риск, - ВОЗ

Вариант коронавируса "Омикрон" представляет собой "очень высокий" глобальный риск, и есть некоторые свидетельства того, что вакцина не может полностью защитить от него. Однако данных по степени опасности варианта еще мало.

Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В организации сообщают, что общий риск, связанный с новым вариантом коронавируса Омикрон, остается очень высоким по ряду причин. Есть ранние признаки того, что вакцинированные и ранее инфицированные коронавирусом люди не вырабатывают достаточно антител, чтобы предотвратить инфекцию Омикроном, что может привести к высокой скорости передачи и "тяжелым последствиям".

Однако на данный момент остается неясным, является ли новый штамм по своей природе более заразным, чем доминирующий вариант Дельта.

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Подтверждая оценку ВОЗ, исследователи Оксфордского университета в понедельник опубликовали лабораторный анализ, в котором говорится, что две дозы вакцины против COVID-19 не вызывают достаточного количества нейтрализующих антител против Омикрона. В то время как защита антител от курсов вакцины AstraZeneca и Pfizer была подорвана, есть надежда, что выработанные Т-клетки смогут, по крайней мере, предотвратить тяжелое течение болезни.

Исследователи из Оксфорда также заявили, что в настоящее время нет доказательств того, что Омикрон вызывает более тяжелое заболевание.