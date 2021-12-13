Канцлер ФРГ Шольц выступает за деэскалацию ситуации на Донбассе и настаивает на неприкосновенности границ, – пресс-секретарь Гебештрайт

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что усилия по конфликту на Донбассе должны быть направлены на деэскалацию, а за нарушением границ должно следовать наказание.

Об этом заявил новый пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Канцлер уже отметил "нормандский формат", отметил, что все усилия должны быть направлены на деэскалацию. Он также подчеркнул, что неприкосновенность границ была заложена ОБСЕ, и тот, кто нарушает это основное правило, должен рассчитывать на штраф", - сказал Гебештрайт журналистам в Берлине в понедельник.

Ранее Шольц, комментируя ситуацию на российско-украинской границе, говорил, что возможные нарушения границ и агрессия не могут оставаться без последствий.

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