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Канцлер ФРГ Шольц выступает за деэскалацию ситуации на Донбассе и настаивает на неприкосновенности границ, – пресс-секретарь Гебештрайт

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Канцлер ФРГ Шольц выступает за деэскалацию ситуации на Донбассе и настаивает на неприкосновенности границ, – пресс-секретарь Гебештрайт
Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что усилия по конфликту на Донбассе должны быть направлены на деэскалацию, а за нарушением границ должно следовать наказание.

Об этом заявил новый пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Канцлер уже отметил "нормандский формат", отметил, что все усилия должны быть направлены на деэскалацию. Он также подчеркнул, что неприкосновенность границ была заложена ОБСЕ, и тот, кто нарушает это основное правило, должен рассчитывать на штраф", - сказал Гебештрайт журналистам в Берлине в понедельник.

Ранее Шольц, комментируя ситуацию на российско-украинской границе, говорил, что возможные нарушения границ и агрессия не могут оставаться без последствий.

Читайте также: Нормандский формат следует использовать и дальше, это будет обсуждаться на заседаниях Европейского совета, - канцлер Германии Шольц

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Топ комментарии

  • Mganga Zambezi
    трепаться не мешки ворочять. и где же ваши наказания агрессору, нарушившему неприкосновенность границ? ааа. точняк. севирный патоп-2 и запрет на продажу оружия Украине. вот ваши далеко не все наказания для агрессора. Danke Schon, фрицы!
  • я гражданин Украины
    ми теж солідарні із Шольцем - тільки якого пУтлера ви блокуете тіж антидронові рушниці ....
  • Андерсен a4cbf7de
    Украина, Молдова, Грузия, Азербайджан - ЗА... Международно признанные границы и не вмешательства в наши внутренние и внешние дела Раши. Так что все вопросы и призывы в Кремль к хозяину Мордора Чахлику невмирущему, он же плешивый из питерских подворотен, он же х-йло
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