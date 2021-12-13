"Слуга народа" Арахамия об инциденте с Гогилашвили: Чиновники всех уровней будут понимать, что на их неадекватное поведение будет реакция

Широкое освещение в средствах массовой информации нелицеприятного поведения уже бывшего замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили является предохранителем, который позволит чиновникам избежать подобных ситуаций в будущем

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью "Интерфакс-Украина".

"Вот тут как раз работа журналистов. Она, мне кажется, ключевой. Поскольку, когда такие истории получают огласку, имена "героев" становятся нарицательными, то это определенная прививка. Она может работать, как и любая прививка какое-то время, но достаточно длительный период. И для людей это будет маркером, условным стандартом, как не нужно делать. То есть, есть best practices – хорошие практики, а есть worst practices - плохие практики", - объяснил нардеп.

По словам Арахамии, тогда чиновники всех уровней будут понимать, что на их неадекватное поведение будет реакция, "независимо от их статуса, ранга, связей".

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Нардеп добавил, что некоторые посчитали данную ситуацию постановочной, на которую глава государства резко и мгновенно отреагировал, хотя это не так, поскольку ущерба от этого инцидента больше, чем дивидендов.

Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.

Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.

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Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.

Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.

12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.

Позже стало известно, что заместитель главы МВД Гогилашвили имеет российский паспорт и судимость в РФ.

13 декабря Кабмин уволил заместителя главы МВД Гогилашвили.