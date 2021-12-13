"Слуга народа" Арахамия об инциденте с Гогилашвили: Чиновники всех уровней будут понимать, что на их неадекватное поведение будет реакция
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью "Интерфакс-Украина".
"Вот тут как раз работа журналистов. Она, мне кажется, ключевой. Поскольку, когда такие истории получают огласку, имена "героев" становятся нарицательными, то это определенная прививка. Она может работать, как и любая прививка какое-то время, но достаточно длительный период. И для людей это будет маркером, условным стандартом, как не нужно делать. То есть, есть best practices – хорошие практики, а есть worst practices - плохие практики", - объяснил нардеп.
По словам Арахамии, тогда чиновники всех уровней будут понимать, что на их неадекватное поведение будет реакция, "независимо от их статуса, ранга, связей".
Нардеп добавил, что некоторые посчитали данную ситуацию постановочной, на которую глава государства резко и мгновенно отреагировал, хотя это не так, поскольку ущерба от этого инцидента больше, чем дивидендов.
Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.
После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.
Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.
Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.
Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.
12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.
Позже стало известно, что заместитель главы МВД Гогилашвили имеет российский паспорт и судимость в РФ.
13 декабря Кабмин уволил заместителя главы МВД Гогилашвили.