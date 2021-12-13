ДТП в Луцке: 16-летнему водителю сообщено о подозрении

16-летнему юноше грозит лишение свободы от трех до восьми лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД.

Происшествие произошло 12 декабря, около 14 часов, на проспекте Соборности, в Луцке.

Убегая от экипажа патрульных и не выполняя законных требований полисменов об остановке, водитель Renault Megane промчался на красный свет и въехал в людей, переходивших дорогу на регулируемом пешеходном переходе. После этого совершил столкновение с деревом и дорожным знаком на перекрестке с улицей Чорновола.

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В результате ДТП телесные повреждения получили шесть человек, среди которых 5-летний мальчик; 39-летняя лучанка до сих пор находится в реанимации.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного Кодекса Украины. В настоящее время 16-летний водитель автомобиля находится в изоляторе временного содержания.

Впоследствии ему будет избрана мера пресечения.