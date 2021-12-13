ЕС ввел санкции против ЧВК "Вагнер"

Европейский Союз ввел санкции против российской ЧВК "Вагнер" и ряда связанных с ней лиц и организаций, представляющих угрозу Ливии, Сирии и Украине.

Об этом говорится в Официальном журнале ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Под санкции, кроме самой компании, попали, в том числе, восемь человек. Среди них – указанный как "командующий" Александр Кузнецов, которого в ЕС считают "ответственным за деятельность группы Вагнера, подрывающей мир, стабильность и безопасность в Ливии". Также в санкционном списке фигурирует Дмитрий Уткин, названный там учредителем ЧВК "Вагнер". Под его командованием, как считают в ЕС, были совершены действия, "подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".

Кроме того, в список санкций попал названный в нем одним из учредителей ЧВК "Вагнер" Андрей Трошев, который, по заявлению ЕС, поддерживает власти Сирии. В то же время, санкции ввели против Андрея Богатова, одного из основных, по мнению ЕС, участников ЧВК "Вагнер".

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Санкциям подверглись Денис Харитонов, Сергей Щербаков, которых в ЕС считают сотрудниками ЧВК.