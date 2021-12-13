Фиксировать нарушения ПДД на телефон могут разрешить в Украине
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД.
Законопроект 5798 предусматривает фиксацию нарушения ПДД с любого мобильного устройства, на котором будет установлено определенное мобильное приложение. Первоначально планируется запустить фиксацию таких правонарушений:
- проезд на красный свет светофора;
- сечение двойной полосы;
- проезд по полосе общественного транспорта;
- проезд железнодорожного переезда на запрещенный сигнал;
- препятствование проезду спецтехники, в частности: пожарная машина, полицейский автомобиль, машина скорой помощи.
Планируется, что снятое правонарушение с помощью мобильного приложения будет передаваться онлайн в полицию. Далее свидетель получает ответ от правоохранителей относительно регистрации нарушения и его дальнейшей судьбы. В свою очередь правонарушителю высылается штраф с добавлением видеофиксации его нарушения.
"Эксперты уверены, что такое нововведение значительно ускорит реагирование полиции на правонарушения, а водители станут более осмотрительными на дороге, зная, что их правонарушения могут быть зафиксированы в любой момент. Также эксперты отмечают, что благодаря этому приложению уменьшится количество безнаказанных правонарушителей. Ведь приложение не фиксирует кто находится за рулем в настоящее время - мажор, депутат или высокопоставленный чиновник, поэтому будет фиксировать абсолютно все нарушения ПДД", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что благодаря мобильному приложению нарушения будут фиксироваться даже в самых отдаленных уголках Украины. В городках и поселках, где не планируется установка камер фиксации в ближайшие годы, люди смогут самостоятельно фиксировать нарушения, являющиеся реализацией права граждан на реальное народовластие.