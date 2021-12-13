Минюст решил бесплатно раздать семь конфискованных автомобилей
10 70848
Исполнительная служба Министерства юстиции бесплатно отдаст 7 конфискованных автомобилей
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает ГП "Сетам".
"Министерство юстиции Украины вместе с ГП "СЕТАМ" и Государственной исполнительной службой отдает 7 авто безвозмездно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что получить такую помощь от государства могут учреждения здравоохранения, учреждения, в которых воспитываются дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, детские дома семейного типа, приемные семьи, военные формирования и другие.
Так, Минюст готов бесплатно отдать:
- Renault Clio (1998 года выпуска);
- Renault Clio (1992 года выпуска);
– Alfa Romeo 147 (2003 года выпуска);
– Skoda Octavia (2000 года выпуска);
- Fiat Multipa (2000 года выпуска);
- Оpel Zafira-а (2003 года выпуска);
– BMW 528 (1997 года выпуска).