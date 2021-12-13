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Минюст решил бесплатно раздать семь конфискованных автомобилей

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Минюст решил бесплатно раздать семь конфискованных автомобилей
Исполнительная служба Министерства юстиции бесплатно отдаст 7 конфискованных автомобилей

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает ГП "Сетам".

"Министерство юстиции Украины вместе с ГП "СЕТАМ" и Государственной исполнительной службой отдает 7 авто безвозмездно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что получить такую ​​помощь от государства могут учреждения здравоохранения, учреждения, в которых воспитываются дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, детские дома семейного типа, приемные семьи, военные формирования и другие.

Так, Минюст готов бесплатно отдать:

- Renault Clio (1998 года выпуска);

- Renault Clio (1992 года выпуска);

– Alfa Romeo 147 (2003 года выпуска);

– Skoda Octavia (2000 года выпуска);

- Fiat Multipa (2000 года выпуска);

- Оpel Zafira-а (2003 года выпуска);

– BMW 528 (1997 года выпуска).

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Минюст решил бесплатно раздать семь конфискованных автомобилей 01
Минюст решил бесплатно раздать семь конфискованных автомобилей 02

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Топ комментарии

  • Светлана Науменко
    Наверное, отдадут тем "детям", которым наш Зеля "отдал" свои гос. резиденции
  • Anton Y 4d8473ea
    Кому потрібен цей непотріб кудлатих років?
    Найсвіжишому авто зі списку майже 19років!
    На тобі, Боже, що мені негоже.
  • Огусто
    Ці відра тільки й дарувати, бо утилізація дорога і ніде її робити.
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