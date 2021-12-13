Разумков объявил, что "набирает людей в команду" и собрался в турне

Экс-спикер Верховной Рады запустил сайт "набора команды" и сообщил, что собирается вскоре посетить каждый областной центр Украины.

Об этом говорится в сообщении на странице "Команда Разумкова" в социальной сети Фейсбук, сообщает Цензор.НЕТ.

"С сегодняшнего дня каждый из вас может присоединиться к нашей команде", - сказал Разумков.

По его словам, "присоединиться к команде" можно, заполнив анкету на сайте или позвонив по номеру горячей линии.

"А я в скором времени планирую посетить каждую область нашего государства", - добавил Разумков.

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