Разумков объявил, что "набирает людей в команду" и собрался в турне
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Экс-спикер Верховной Рады запустил сайт "набора команды" и сообщил, что собирается вскоре посетить каждый областной центр Украины.
Об этом говорится в сообщении на странице "Команда Разумкова" в социальной сети Фейсбук, сообщает Цензор.НЕТ.
"С сегодняшнего дня каждый из вас может присоединиться к нашей команде", - сказал Разумков.
По его словам, "присоединиться к команде" можно, заполнив анкету на сайте или позвонив по номеру горячей линии.
"А я в скором времени планирую посетить каждую область нашего государства", - добавил Разумков.