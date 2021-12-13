Законопроект о временных администрациях нанесет непоправимый урон инвестиционному климату Украины, - UBTA

Проект закона о введении временной администрации в энергокомпании в текущей редакции создает большие коррупционные риски и нанесет урон инвестиционному климату Украины.

Об этом говорится в письме "Украинской ассоциации бизнеса и торговли" к премьер-министру Денису Шмыгалю и министру энергетики Герману Галущенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Ассоциация ознакомилась с законопроектом и может сказать, что в текущей редакции он создает большие коррупционные риски, а также открывает возможность для нарушения прав инвесторов, что повредит и без того плохому инвестиционному климату в Украине", - говорится в нем.

Отмечается, что международное сообщество уже получило негативный сигнал после публикации законопроекта, поскольку его принятие позволит власти осуществлять безосновательное давление на бизнес.

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В ассоциации подчеркнули, что украинский бизнес является зависимым от привлеченного капитала, в том числе иностранного, из-за чего существование в Украине подобных законов приведет к увеличению стоимости привлечения капитала украинским бизнесом, и как следствие снижению конкурентной способности украинских производителей.

"Ассоциация убеждена, что принятие инициативы нанесет большой вред не только энергетическому сектору Украины, который и так находится в кризисе, а и всему инвестиционному климату Украины. Именно поэтому мы обращаемся к Правительству Украины и Министерству энергетики с просьбой немедленно отозвать этот законопроект или отправить его на существенную доработку для предотвращения катастрофы инвестиционного климата", - говорится в письме.