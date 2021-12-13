Задержанные в РФ по подозрению в якобы связях с Украиной члены группировки "МКУ" оказались русскими националистами-язычниками, – СМИ

Группировка "МКУ", 106 членов которой были задержаны сотрудниками российских спецслужб в понедельник в разных регионах РФ, является не украинской, как утверждают в ФСБ, а исповедует русский национализм и борется за возрождение Российской империи

Об этом пишет издание "Беларуская праўда", информирует Цензор.НЕТ.

"Уже в ходе первичного поиска ответа на вопрос, а кем собственно "МКУ" являются, сталкиваешься с довольно неожиданным поворотом и фактами. Она состоит исключительно из российских граждан, которые борются за возрождение Российской империи, а многие из её участников еще и являются членами широкоизвестного "Русского корпуса" и проповедуют язычество, то есть представить их украинскими националистами весьма сложно", - говорится в сообщении.

В издании отмечают схожесть "МКУ" с "недобитыми" в свое время в РФ "националистами-язычниками".

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"Что интересно, ФСБ "борется" с ними уже около года, так как они постоянно угрожают терактами, правда до сих пор так ни одного и не совершили", - сообщается в материале.

Авторы статьи предполагают, что задержание членов группировки "МКУ" в РФ было сделано в рамках дальнейшего нагнетания ситуации и поиска поводов для развязывания конфликта с Украиной, как аналог "гляйвицкого инцидента", послужившего поводом для начала Второй мировой войны.

Другая выдвинутая версия – запугивание спецслужбами РФ собственного населения Украиной и украинцами, что не исключает первую версию.

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