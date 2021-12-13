РФ заплатит высокую цену за любую агрессию по отношению к Украине, – Боррель

ЕС проявляет единство в вопросе поддержки Украины, а РФ заплатит высокую цену за любую агрессию.

Об этом заявил высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы обсудили Украину и наращивание военного присутствия Россией на ее границе. Позвольте мне сказать снова и снова: Европейский Союз проявляет единство в своей поддержке суверенитета, территориальной целостности Украины. Министры – все – были очень четки сегодня относительно того, что любая агрессия в отношении Украины приведет к политическим последствиям и высокой экономической цене для России", - заявил Боррель на пресс-конференции в Брюсселе.

Читайте также: Боррель о помощи ЕС Украине на фоне скопления войск РФ: Рассматриваем варианты

Он констатировал, что ЕС "тесно координирует с нашими трансатлантическими партнерами" ответную реакцию.

"Вчера на Большой семерке мы говорили об этом. Этот вопрос остается высоко в повестке дня и будет обсужден на встрече лидеров ЕС на заседании Европейского совета в среду", - добавил Боррель.