Блинкен и Патрушев сейчас одновременно находятся в Индонезии, - СМИ

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл с двухдневным визитом в Индонезию. Там же находится сейчас и главный советник президента России по национальной безопасности Николай Патрушев.

Об этом пишет АР, сообщает Цензор.НЕТ.

О визите Патрушева посольство РФ в Индонезии объявило незадолго до приземления прилетевшего Блинкена, чтобы произнести речь о стратегии администрации президента Джо Байдена в Индо-Тихоокеанском регионе.

При этом нет признаков того, что Блинкен и Патрушев планируют обращать внимание на присутствие друг друга в стране.

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Власти Индонезии подчеркивают, что визиты российского и американского чиновников только совпали во времени.

Во время визита в Индонезию Блинкен встречается с местными чиновниками, в частности, президентом Джоко Видодо, после чего отправится в Малайзию и Таиланд, где, в частности, обсудит вопросы свободы судоходства в Южнокитайском море.

После визита в Индонезию Патрушев отправится в Камбоджу.

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