Помощник госсекретаря США Донфрид посетит Украину и РФ для переговоров по дипломатическому урегулированию конфликта, - Белый дом

США, кроме стран Европы, ведут диалог с РФ и Украиной, чтобы урегулировать конфликт Москвы и Киева дипломатическим путем.

Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"День за днем ​​мы работаем над тем, чтобы каналы дипломатического взаимодействия оставались открытыми, ведем диалог с европейцами, но также напрямую – с украинцами и россиянами, и продолжаем рассматривать дипломатический путь (урегулирование конфликта – Ред.) и следовать им", - сказала она.

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Псаки напомнила, что сейчас в Киеве находится помощник госсекретаря США Карен Донфрид, которая затем во вторник направится в Москву для переговоров с официальными лицами РФ. По словам Псаки, во время визита Донфрид будет обсуждать наращивание российских войск у границы с Украиной и заверит приверженность Вашингтона суверенитету Украины.

После поездки в РФ, отметила Псаки, Донфрид отправится в Брюссель для обсуждения ситуации с союзниками США в НАТО и партнерами с ЕС. Представитель Белого дома добавила, что работу с европейскими партнерами ведет команда США в сфере нацбезопасности.