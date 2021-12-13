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США могут увеличить военное присутствие в странах НАТО на случай вторжения РФ в Украину

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США могут увеличить военное присутствие в странах НАТО на случай вторжения РФ в Украину
Вашингтон рассматривает возможность дополнительного размещения войск на ротационной основе на восточном фланге НАТО на случай "вторжения России" в Украину.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если мы вспомним 2014 год, многие союзники из НАТО были нацелены увеличить присутствие (в регионе – ред.), нацелены на дополнительное размещение войск на ротационной основе. Бесспорно эти меры (США) рассматривают на случай, если Россия примет решение вторгнуться в Украину", - сказала Псаки, отвечая на вопрос журналиста, есть ли план направления американских вооруженных сил на восточный фланг НАТО.

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  • Шрек Баблокат
    зашибись!.. станут в Польше и будут наблюдать как у нас идет война с кацапами..
    спасибо, старина Вжо!.. и за Будапештский миморандум офигенное спасибо!..
    вернем вам должок, при случае!!!
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    отлично - мы рады!
    только скажите, сколько нам нужно будет продержаться в Украине в случае агрессии , пока вы там у себя построите казармы для дополнительных сил..
    Год хватит?
  • вставай
    Очпуїтєльна допомога! Тільки куди той збільшений контингент побіжить, якщо ми не впораємось (тричі тьфу)?
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