Санкции ЕС против "вагнеровцев" основываются на данных от украинских разведчиков, - Грозев

Введенные Европейским Союзом санкции против боевиков ЧВК "Вагнер" имеют в основе информацию, полученную украинскими разведчиками во время сорванной спецоперации.

Об этом сообщил в твиттере главный расследователь Bellingcat Христо Грозев, передает Цензор.НЕТ.

"Введенные недавно санкции ЕС против ЧВК "Вагнер" основываются, в частности, на признаниях наемников ЧВК "Вагнер" во время фейковых вербовочных звонков Сергея Петровича, гения-пранкера украинской военной разведки", - указал он.

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Имя Сергея Петровича находится в расследовании, которое Bellingcat и The Insider опубликовали о сорванной спецоперации ГУ разведки Минобороны по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера". По данным журналистов-расследователей, под этим вымышленным именем с наемниками общался украинский спецназ с реальным боевым опытом. Он представлялся "куратором" найма боевиков якобы со стороны российских спецслужб и собирал у членов ЧВК личные данные.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 13 декабря Европейский Союз ввел санкции против боевиков ЧВК "Вагнер".