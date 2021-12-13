Арахамия о Гогилашвили: Чиновники должны отвечать за ложь об иностранном гражданстве

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия хочет усилить уголовную ответственность за предоставление недостоверной информации о наличии иностранного гражданства у кандидатов на должности во властных структурах.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на брифинге в понедельник.

"Если кто-то будет знать, что он солгал, а потом это станет явным, и это уголовное преступление, тогда, поверьте мне, большинство людей будут указывать эту информацию. Я считаю, что этот случай (с наличием у экс-замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили российского гражданства"). - Ред.) должен нас научить. Я в январе подготовлю законодательную инициативу об изменениях норм об ответственности за недостоверную информацию в декларировании", - отметил нардеп.

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Арахамия подчеркнул, что кандидаты в заместители министров проходят проверку на наличие иностранного гражданства. "На ваш взгляд, ЦИК и все действующие органы проверяют народных депутатов на наличие иностранных гражданств? Ответ очевиден - проверяют. Бывают случаи, когда эта проверка не дает результата, и находятся народные депутаты, имеющие иностранное гражданство? Такие случаи есть", - добавил он.

При этом глава фракции "СН" не считает нужным создавать ВСК для расследования назначения Гогилашвили на должность: "Я не вижу такого большого общественного значения этому процессу. Ну, был заместитель. Нет уже заместителя. Двигаемся дальше".

Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.

Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.

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Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.

Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.

12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.

13 декабря Кабмин уволил заместителя главы МВД Гогилашвили.