Меркель блокировала продажу оружия Украине, - Bild

По данным немецкого издания Bild, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель блокировала поставки Украине крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 и комплексов противодействия БПЛА EDM4S-UA каналами НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.

Издание отмечает, что с мая 2021 года Германия мешала другим членам НАТО продавать оружие Украине. Страна блокировала продажи: 90 крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 из США; 20 комплексов противодействия дронам EDM4S-UA из Литвы.

Сообщается, что Украина оплатила обе системы вооружения через Агентство НАТО по поддержке и поставке (NSPA) еще в начале 2021 года, однако в мае Германия и Нидерланды выступили против продаж и заблокировали его.

"Каждое решение о предоставлении Украине летальной поддержки через NSPA зависит от консенсуса союзников в редких случаях", - говорится в сообщении. Источник издания отметил, что Нидерланды стали на сторону Германии по указанию из Берлина, потому что правительство Меркель не хотело создавать впечатление, будто оно единственное, кто выступает против продажи.

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Bild пишет, что в августе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский просил Меркель прекратить блокаду поставки оружия, однако канцлер отметила, что это исключено.

За несколько дней до истечения срока полномочий, Меркель начала частично отказываться от вето из-за эскалации у границ Украины со стороны Российской Федерации. Однако в декабре 2021 Украина получит первую партию противодронного оружия EDM4S-UA. Блокада на поставку винтовок из США еще не пересматривалась.