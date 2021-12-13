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Антибиотики будут продавать только по электронному рецепту, - Минздрав

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Антибиотики будут продавать только по электронному рецепту, - Минздрав
В Украине с 1 апреля 2022 вводят отпуск антибиотиков исключительно по электронному рецепту.

Об этом в интервью Укринформу сообщил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида, передает Цензор.НЕТ.

"С первого апреля следующего года вводим отпуск антибиотиков исключительно по электронному рецепту. И далее до конца года мы планируем расширить, чтобы все рецептурные лекарственные средства в Украине отпускались исключительно по электронному рецепту. Мы полностью уходим от бумажных рецептов и переходим исключительно на электронные, которые в настоящее время показали себя очень хорошо в рамках программы реимбурсации "Доступное лекарство"... Мы хотим установить действенные механизмы контроля за отпуском собственно рецептурных лекарственных средств и начинаем, конечно, с антибиотиков для борьбы с антибиотикорезистентностью", - заявил чиновник.

Он также отметил, что в Украине сейчас развивается фармацевтическое страхование.

"Это страхование на лекарственные средства: то есть ты платишь определенную сумму ежемесячных взносов и имеешь на достаточно большую сумму покрытия стоимости лекарственных средств, потому что у нас много средств пациенты тратят именно на лекарственные средства", - пояснил Комарида.

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Топ комментарии

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