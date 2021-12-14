Главные новости 13 декабря: увольнение Гогилашвили, санкции ЕС против "вагнеровцев"

Скандального заместителя главы МВД уволили, ЕС ввел санкции против боевиков ЧВК "Вагнер", Россия шантажирует НАТО войной – главные новости Украины 13 декабря.

Гогилашвили уволили

Скандальный Александр Гогилашвили – больше не заместитель министра внутренних дел. Сегодня мы узнали о нем много нового: выяснилось, что у Гогилашвили есть гражданство РФ и судимость в России, а также, что он участвовал в совместных с "оплотовцем" Олейником мероприятиях. Оппозиция требует расследовать деятельность Гогилашвили и лишить его жены Левченко доступа к ОП. Власти обещают усилить ответственность для чиновников за ложь об иностранном гражданстве.

Санкции против "вагнеровцев"

Европейский Союз ввел санкции против российского ЧВК "Вагнер" и ряда связанных с ним лиц и организаций. В основе санкций – данные от украинских разведчиков, – утверждает журналист-расследователь Христо Грозев.

Россия угрожает войной, если НАТО не пообещает не расширяться

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что если НАТО и Соединенные Штаты не дадут гарантий не размещения новых вооружений в Европе, то Россия готова дать на это ответ с помощью оружия или технических средств. США сообщают, что могут на случай вторжения РФ в Украину увеличить военное присутствие в странах-членах НАТО.

Меркель блокировала продажу оружия Украине

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель блокировала поставки Украине крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 и комплексов противодействия БПЛА EDM4S-UA по каналам НАТО, - пишет немецкое издание Bild.

ФСБ утверждает, что задержала 106 "украинских националистов"

ФСБ России заявляет о задержании в 37 российских регионах 106 якобы сторонников "украинской неонацистской группировки "МКУ". Российские силовики уверяют, что двое из этих людей готовили нападения на образовательные учреждения. Эта информация не соответствует действительности: задержанные являются членами группировки, исповедующей не украинский, а русский национализм и борющейся за возрождение Российской империи

Свежие рейтинги

У "ЕС" - 19,8%, у "СН" - 18,4%, у "Батькивщины" - 9,1%, у ОПЗЖ - 9%. Проходной барьер также могли бы преодолеть Сила и честь с 7%, Радикальная партия с 5,2% и Украинская стратегия Гройсмана с 5,1%.

Начали принимать заявки на "тысячу Зеленского"

Заявки будут приниматься до 29 декабря. Подать их нужно через приложение "Дія", вот инструкция.

Сегодня же власти объявили, что украинцы в возрасте 60 и больше смогут потратить эти средства на лекарства.