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Газа в хранилищах хватит, чтобы бесперебойно пройти зиму, - Витренко

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Газа в хранилищах хватит, чтобы бесперебойно пройти зиму, - Витренко
В украинских подземных хранилищах газа достаточные запасы "голубого топлива" на весь зимний сезон.

Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сейчас у нас в хранилищах нормальные объемы газа... Поэтому с точки зрения ожиданий при нормальных обстоятельствах не должно быть проблем. Как тогда мы проходили бесперебойно зиму, так и сейчас должны пройти спокойно", - сказал Витренко.

Глава Нефтегаза также прокомментировал данные Госстата, согласно которым в октябре увеличились начисления за жилищно-коммунальные услуги по сравнению с октябрем 2020 года. Он подчеркнул, что объемы начисления к оплате за октябрь прошлого года включают реальное потребленные за коммунальные услуги.

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"Мы видим, что в этом октябре потребление населения выросло. То есть, мы больше отдаем газа для нужд населения", - прокомментировал Витренко.

Он связывает это с ранним началом отопительного сезона и увеличением потребления отдельными домохозяйствами. По словам Витренко, из-за этого могли возрасти начисления за коммунальные услуги.

Кроме того, по сравнению с октябрем 2020 года выросла цена газа для потребителей, отапливающих дома газом: в прошлом году 1 кубометр стоил около 5 грн, а в этом году - около 8 грн. Тарифы на централизованное отопление по сравнению с 2020 годом не изменились.

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Топ комментарии

  • Evgeny N
    "Як тоді ми проходили безперебійно зиму, так і зараз маємо пройти спокійно" Джерело: https://censor.net/ua/n3305022

    "Як тоді" - це при "баригах-папєрєдніках"? Тоді скажіть: а чому "тоді" я вдома міг сидіть у спідньому і періодично провітрювати квартиру, а зараз сежу вдягнений і на провітрювання відкриваю лише тоді, коли з дому вихожу до магазину? А зими ще не було... А платіжка за опалення більша, ніж при "баригах" зимою...

    Содіваюсь, що сєкта "па пріколу", "хоть паржом", "аби не Порох" радіє таким змінам в свому житті!
  • Павло ШОвте
    Ну а що, одному Герусу бабло рубати, Арахамія захотів і собі долю
  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    закрой методичку и читай умные комменты над твоими....если сможешь прочесть и понять
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