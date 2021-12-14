Зеленский назначил на должности 8 судей

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил судей местных судов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

Зеленский назначил:

Игоря Битяка на должность судьи Васильковского районного суда Днепропетровской области; Светлану Субботину – судьей Криворожского районного суда Днепропетровской области; Диану Исаеву – судьей Индустриального районного суда города Днепропетровска; Дарью Николенко – судьей Долгинцевского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области; Марину Шевченко – судьей Лисичанского городского суда Луганской области; Петра Кравченко – судьей Тарутинского районного суда Одесской области; Оксану Гриновец – судьей Козовского районного суда Тернопольской области Наталью Алексашину – судьей Автозаводского районного суда города Кременчуга Полтавской области.

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