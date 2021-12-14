Зеленский назначил на должности 8 судей
4 87929
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил судей местных судов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.
Зеленский назначил:
- Игоря Битяка на должность судьи Васильковского районного суда Днепропетровской области;
- Светлану Субботину – судьей Криворожского районного суда Днепропетровской области;
- Диану Исаеву – судьей Индустриального районного суда города Днепропетровска;
- Дарью Николенко – судьей Долгинцевского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области;
- Марину Шевченко – судьей Лисичанского городского суда Луганской области;
- Петра Кравченко – судьей Тарутинского районного суда Одесской области;
- Оксану Гриновец – судьей Козовского районного суда Тернопольской области
- Наталью Алексашину – судьей Автозаводского районного суда города Кременчуга Полтавской области.