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Зеленский назначил на должности 8 судей

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Зеленский назначил на должности 8 судей
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил судей местных судов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

Зеленский назначил:

  1. Игоря Битяка на должность судьи Васильковского районного суда Днепропетровской области;
  2. Светлану Субботину – судьей Криворожского районного суда Днепропетровской области;
  3. Диану Исаеву – судьей Индустриального районного суда города Днепропетровска;
  4. Дарью Николенко – судьей Долгинцевского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области;
  5. Марину Шевченко – судьей Лисичанского городского суда Луганской области;
  6. Петра Кравченко – судьей Тарутинского районного суда Одесской области;
  7. Оксану Гриновец – судьей Козовского районного суда Тернопольской области
  8. Наталью Алексашину – судьей Автозаводского районного суда города Кременчуга Полтавской области.

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Топ комментарии

  • Герхард
    Звучит, как катастрофа.

    Может вспомним удачные назначения ЗЕ...
  • Тарас Редька 10f5eb5a
    А це хто? Маньяки, наркоторговці, чи зоофіли? Робимо ставки!
  • Нина Лабунская
    "Не верю я в порядочность шута. Он трижды куплен был, и столько же продался!..."(Гёте)

    Уявляю, кого там єрмак напризначав.... єдине цікаво, скільки це коштує....
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