"Деэскалации напряжения вокруг Украины нужно достигать с помощью отпугивания", - глава МИД Польши Рау

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил в понедельник, что целью Европейского Союза и всего трансатлантического сообщества является "деэскалация напряжения вокруг Украины", которая должна быть достигнута "путем отпугивания".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "УП" со ссылкой на tvn24.pl.

"Что касается польской позиции, то я указывал, что цель Европейского Союза, даже всего трансатлантического сообщества – деэскалация напряжения вокруг Украины, но эту деэскалацию нужно достигать с помощью отпугивания.

Если этой симметрии не будет, это может стать стимулом дальнейших действий России, которые, по нашему мнению, направлены на ухудшение безопасности на восточном фланге как ЕС, так и НАТО", - сказал он.

Напомним, министры иностранных дел Европейского Союза согласились в понедельник, что любая агрессия России против Украины приведет к экономическим санкциям против Москвы.

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