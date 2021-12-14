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"Деэскалации напряжения вокруг Украины нужно достигать с помощью отпугивания", - глава МИД Польши Рау

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"Деэскалации напряжения вокруг Украины нужно достигать с помощью отпугивания", - глава МИД Польши Рау
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил в понедельник, что целью Европейского Союза и всего трансатлантического сообщества является "деэскалация напряжения вокруг Украины", которая должна быть достигнута "путем отпугивания".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "УП" со ссылкой на tvn24.pl.

"Что касается польской позиции, то я указывал, что цель Европейского Союза, даже всего трансатлантического сообщества – деэскалация напряжения вокруг Украины, но эту деэскалацию нужно достигать с помощью отпугивания.

Если этой симметрии не будет, это может стать стимулом дальнейших действий России, которые, по нашему мнению, направлены на ухудшение безопасности на восточном фланге как ЕС, так и НАТО", - сказал он.

Напомним, министры иностранных дел Европейского Союза согласились в понедельник, что любая агрессия России против Украины приведет к экономическим санкциям против Москвы.

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    Меркель была против Украины в НАТО .
    а ОКАЗЫВАЕТСЯ ГЕРМАНИЯ РЕГУЛЯРНО НЕ ДОПЛАЧИВАЕТ В НАТО
    В 2020 она заплатила в НАТО всего 1,36% от ВВП вместо положенных 2%
    Трамп не зря с Германией ругался. Зато Германия себе северный поток строила - хитрожопые 😀
  • Leon Renk bcc9a743
    Занепокоєнням Капутіна не відлякаєте, діями і при тому військовими, ото відлякаєте!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Так саме бункерне лапатне лайно й лякає увесь цивілізований світ голою смердючою лапатною дупою.Але ж вони чомусь лякаються...
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