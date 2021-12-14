За минувшие сутки войска РФ открывали огонь в направлении Попасной и Катериновки, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 13 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре ООС в фейсбуке.

В направлении Попасной оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Катериновки Луганской области враг совершил обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы", - сообщили в штабе.

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Отмечается, что по состоянию на 7 часов утра 14 декабря нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - подчеркнули в пресс-центре ООС.