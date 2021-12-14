За минувшие сутки войска РФ открывали огонь в направлении Попасной и Катериновки, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ООС
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре ООС в фейсбуке.
В направлении Попасной оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Катериновки Луганской области враг совершил обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы", - сообщили в штабе.
Отмечается, что по состоянию на 7 часов утра 14 декабря нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - подчеркнули в пресс-центре ООС.