Президент Финляндии Ниинисте перед разговором с Путиным обсудил с Байденом ситуацию в Украине

Состоялся телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и президентом Финляндии Саули Ниинисте, во время которого лидеры стран выразили обеспокоенность наращиванием российских военных на границе Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом сообщает пресс-служба Белого дома, пресс-служба президента Финляндии.

В частности, президенты обсудили "общую обеспокоенность дестабилизирующим наращиванием Россией военных сил вдоль границы Украины и важностью трансатлантических усилий для деэскалации ситуации".

Беседа Байдена и Ниинисте состоялась накануне запланированных переговоров между президентами Финляндии и России.

Напомним, президент Штатов Джо Байден в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцом поздравил его с назначением, а также лидеры обсудили важные темы, в том числе противодействие эскалации российских сил вокруг Украины.

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