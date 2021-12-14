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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 387 человек, зафиксированы 7283 новых случая заражения, 27 130 человек выздоровели

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 387 человек, зафиксированы 7283 новых случая заражения, 27 130 человек выздоровели
В Украине зафиксированы 7283 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 14 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 13 декабря в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 387 человек, зафиксированы 7283 новых случая заражения, 27 130 человек выздоровели 01 зафиксированы 7283 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 566, медработников – 134)

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 387 человек, зафиксированы 7283 новых случая заражения, 27 130 человек выздоровели 01 129 742 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 42 956 человек, полностью иммунизированы – 86 786 человек.

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Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 387 человек, зафиксированы 7283 новых случая заражения, 27 130 человек выздоровели 01 госпитализированы – 1123 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 387 человек, зафиксированы 7283 новых случая заражения, 27 130 человек выздоровели 01 летальных случаев – 387;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 387 человек, зафиксированы 7283 новых случая заражения, 27 130 человек выздоровели 01 выздоровели – 27 130 человек.

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 387 человек, зафиксированы 7283 новых случая заражения, 27 130 человек выздоровели 01 заболели – 3 570 448 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 387 человек, зафиксированы 7283 новых случая заражения, 27 130 человек выздоровели 01 выздоровели - 3 233 009 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 387 человек, зафиксированы 7283 новых случая заражения, 27 130 человек выздоровели 01 летальных случаев – 91 602;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 387 человек, зафиксированы 7283 новых случая заражения, 27 130 человек выздоровели 01 проведено ПЦР-тестирований – 16 333 417.

С начала вакцинальной кампании привиты 14 174 401 человек, из них получили первую дозу – 14 174 399 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 544 437 человек. Всего проведено 26 718 836 прививок", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 387 человек, зафиксированы 7283 новых случая заражения, 27 130 человек выздоровели 10
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 387 человек, зафиксированы 7283 новых случая заражения, 27 130 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 387 человек, зафиксированы 7283 новых случая заражения, 27 130 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 387 человек, зафиксированы 7283 новых случая заражения, 27 130 человек выздоровели 13

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Топ комментарии

  • Richard Goldring
    ех, ти, нерозумне. плетеш якихось "антивакценаторів" чи ще когось там. Це яскравий і самий що не є неповторний наслідок розвалу медицини (її хронічне недофінансування, примітивна організація і недолугий менеджмент). Але кому я це пишу...
  • Анатолий Панасюк
    Та там на обрії може ховатися північний хутряний звірок.
  • Владимир Шатанов
    В тени половина экономики страны. Сколько умирает от осложнений из-за ковид в "тени"? Областной морг в Николаеве задерживает похороны на 3--4 дня. Не успевают. Большой поток умерших. Не утверждаю, что это всё вирус виноват. Не оказывается своевременно медицинская помощь больным хроническими болезнями. Одно на другое накладывается.
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