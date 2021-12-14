США постоянно ведут диалог с Украиной по вопросам необходимой помощи, - Пентагон
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Вашингтон постоянно обсуждает с Киевом пути предоставления необходимой помощи.
Об этом сообщил на брифинге в понедельник представитель Пентагона Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы ведем постоянный диалог с украинскими партнерами о том, что им нужно, какую помощь мы им можем оказать", - сказал он, отметив, что недавно были завершены поставки на сумму $60 млн.
По словам Кирби, эти поставки содержали стрелковое оружие и боеприпасы, патрульные катера, а также ракеты Javelin.