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Европарламент сегодня проведет дебаты по масштабному наращиванию войск РФ у границ Украины

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Европарламент сегодня проведет дебаты по масштабному наращиванию войск РФ у границ Украины
Во вторник 14 декабря депутаты Европарламента обсудят ситуацию с войсками России у украинской границы и через два дня поставят на голосование резолюцию на этот счет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом говорится в объявлении Европарламента.

Обсуждение масштабного наращивания российских войск у границ Украины состоится с участием главного дипломата ЕС Жозепа Борреля.

Резолюция будет вынесена на голосование в четверг 16 декабря.

"Приветствуем решение Европарламента о проведении дебатов 14:12 о ситуации на украинской границе и оккупированных РФ территориях. Рассчитываем на сильные сигналы поддержки. Только консолидированная международная позиция может остановить агрессора, РФ должна осознавать тяжелые последствия дальнейшей агрессии", - отметил по этому поводу представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов.

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Напомним, после встречи министров иностранных дел ЕС – последней в 2021 году – Боррель объявил о договоренности глав МИД, что любая агрессия России против Украины приведет к экономическим санкциям против Москвы и политическим последствиям.

В выходные появилось заявление стран "Группы семи" с предупреждением для РФ о серьезных последствиях, если президент Владимир Путин нападет на Украину.

Об угрозах, с которыми очень скоро может столкнуться Украина на фоне вероятных переговоров стран Запада с Россией, читайте в статье: Нормандия от Байдена: что изменит и чем грозит вход США в переговоры по Донбассу.

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Топ комментарии

  • Система Станиславского
    Значит будет масштабная обеспокоенность
  • Анатолий К 65c6a92d
    А те, що ху@ло окупував Азовське море нічого, відволікаючи вас на свої війська біля кордону? А що анексував фактично Білорусь і приблизився до кордонів НАТО ще з одного боку, нічого?
  • Vladimir T fd7dc273
    А никто не хочет во время этих "дебатов" задать вопрос Германии: Почему Германия блокирует поставки оружия (оборонительного, заметьте!) Украине?
    Получается стягивание огромной армии РФ к границе с Украиной, европарламент беспокоит, а то что Украине нечем защищаться не беспокоит? "Л" - логика ...
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