В 2022 году начнется строительство сразу пяти новых садиков в Киевской области, - ОГА
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В 2022 году в Киевской области начнется строительство сразу пяти детских садов в разных населенных пунктах.
Об этом сообщает Киевская ОГА, передает Цензор.НЕТ.
"Это будут совершенно новые объекты, где детям и воспитателям будет комфортно и безопасно. Еще один важный нюанс – так мы создадим дополнительные места для дошкольников. А это особенно актуально, ведь население пристоличного региона постоянно растет", – акцентировал глава Киевской ОГА Василий Володин.
В программу "Большая стройка-2022" в Киевской области будут включены проекты по возведению детсадов в Бобрице, Святопетровском, Михайловке-Рубежовке и Вишневом Бучанского района, а также Гатном Фастовского района.
Напомним, строительство и восстановление объектов социальной инфраструктуры является одним из приоритетов программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".