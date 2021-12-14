Несмотря на рейды полиции, нелегальные сигареты duty free свободно продаются в Киеве, - СМИ

Несмотря на реализацию правоохранительными органами операции "Акциз", направленной на выявление нелегального табака, алкоголя и топлива, сигареты без акцизных марок под видом товаров для duty free можно купить в Киеве едва ли не в свободной продаже.

Об этом рассказали журналисты программы "Особливий погляд", которая вышла "5 канале". Они провели эксперимент и купили в одном из таких киосков пачку без налогов, а затем вызвали на место полицию.

Бессрочная операция Нацполиции "Акциз", цель которой - прекращение нелегальной торговли топливом, алкоголем и табаком началась с 1 ноября. По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, с начала операции проверено более 86 тыс. объектов нелегального рынка алкоголя и табака, проведено 384 обыска, открыто 141 уголовное производство.

По данным аналитиков Kantar Украина, 67% всей нелегальной табачной продукции реализуется через нелегальные киоски. В таком ларьке стоимость пачки в 30 грн объяснили тем, что продукция предназначена для магазинов беспошлинной торговли duty free и тем, что сигареты "уходят с таможни". Чек покупателям не выдали. Аналогичную пачку журналисты впоследствии купили в супермаркете за 50 грн - в чеке уже указан размер акциза (27 грн.), НДС и розничный акциз.

Чтобы прекратить незаконную деятельность, репортеры вызвали на точку полицию. "За минуту до приезда следственно-оперативной группы кассирша выбегает из киоска и закрывает его на замок. Кто и как предупредил женщину – непонятно", - констатируют журналисты. Приехавшие на место правоохранители зафиксировали заявление и оставили контакты для обращения к дежурному.

Через несколько дней, когда авторы сюжета вернулись на ту же точку, киоск продолжал благополучно работать. "Правда, здесь ужесточили меры безопасности. Как только мы начинаем фиксировать работу, как кассира сразу предупреждают об этом", - отмечает репортер.

По данным исследования аналитической компании Kantar Украина, которое было обнародовано вначале ноября, уровень нелегального рынка торговли табачными изделиями в Украине достиг уже 18,1%. Это около 7,5 млрд сигарет в год. В Kantar подсчитали, что потери бюджетов всех уровней от "серой" торговли в 2021 году составят порядка 14 млрд грн. Это четверть запланированных государством доходов от табачных акцизов.

В комментариях журналистам эксперты подтвердили, что одной из причин активной работы теневого рынка табачной продукции является неэффективная работа правоохранителей.

"Если сравнивать разные группы подакцизных товаров, то есть достижения в противодействии нелегальному рынку топлива, нелегальному рынку алкоголя, а на рынке табака, к сожалению, одни поражения", - сказал в интервью программе "Особливий погляд" на 5 канале глава налогового комитета Даниил Гетманцев. "Все эти точки нелегальной торговли обычно крышуются теми же правоохранителями, они все прекрасно знают, где такой товар продают", - дополняет его коллега Александра Устинова.

"Это действительно слабая работа правоохранительных органов всех уровней. Я не думаю, что здесь нужно говорить о непрофессионализме. Это просто зарабатывание денег теми или иными чиновниками на тех или иных уровнях. И при чем здесь, наверное, не только проблема силовиков, сколько и местных властей, и силовиков, и, по существу Киева (центральной власти, - ред.), который не может не замечать все эти истории", - отмечает исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко.