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Министр экономики Свириденко о росте цен: Украина работает на мировых рынках и не может на это повлиять

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Министр экономики Свириденко о росте цен: Украина работает на мировых рынках и не может на это повлиять
Первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко объяснила причины роста цен в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом Свириденко заявила в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Потому что есть мировые цены, потому что есть открытая экономика Украины. И, конечно же, мы экспортируем все эти продукты, о которых вы сказали", –  ответила министр на вопрос ведущего о том, почему, если по итогам 2021 года инфляция в Украине составит около 10%, масло подсолнечное дорожает на 60%.

По ее словам, Украина работает на мировых рынках, поэтому происходит рост цен, и она не может на это повлиять.

"Мы можем бороться теми инструментами, которые я указала. Мы можем влиять, скажем, на цену на газ и тому подобное", – добавила Свириденко.

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Топ комментарии

  • игорь полковник
    Тогда почему цены на продукты выше чем в Польше или Греции?
  • Василь Довганенко 7230397a
    Слуги нікчемні гниди. Потрібно захищати внутрішні ціни, а не віддавати все на розграбування спекулянтам. Приклад: США -ціна газу за 1000 кубів в районі 150 баксів.
  • jklpqrs
    Так это был не Порох?
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