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Нардеп "Голоса" Рудик о Гогилашвили: Вопрос кадровой политики Зеленского остается открытым - еще есть не одна крыса в кабинетах власти

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Нардеп "Голоса" Рудик о Гогилашвили: Вопрос кадровой политики Зеленского остается открытым - еще есть не одна крыса в кабинетах власти
Фракция "Голос" присоединится к расследованию назначения на должность бывшего заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в Верховной Раде сказала глава партии "Голос" Кира Рудик.

По ее словам, реакция президента на ситуацию с Гогилашвили была немного запоздалой, ведь его нужно было увольнять сразу.

"Но вопрос кадровой политики Зеленского и его команды остается открытым. Он приходил под эгидой отсутствия кумовства, а сейчас мы видим, что это не просто кумовство, а преступное кумовство, которое приводит к тому, что у нас не одна, как говорится, крыса" в кабинетах власти, а их, скорее всего, гораздо больше. Как страна, которая в войне, мы должны четко осознавать, какие риски несут для нас такие назначения, и то, что для президента и его команды нормально, что человек с возможным российским гражданством или такой репутацией работает во власти", - отметила глава партии "Голос".

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Рудик также поблагодарила правоохранителей, которые достойно вели себя во время конфликта с заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили.

Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.

Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.

Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.

Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.

12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.

13 декабря Кабмин уволил заместителя главы МВД Гогилашвили.

Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    І не тільки вона, а й ті, хто призначив її Гогі із фсбешної організації на посаду заступника міністра МВС, знаючи всю його підноготну.
    Кандидаток в прибиральниці в МВС перевіряють до третього коліна, а цілого заступника міністра МВС із парашенським громадянством призначили на раз-два.
  • Кот Бегемот b96e8d54
    Как в пословице : какой поп, такой и приход. Более тупого правительства, монобильшости и ОПы у нас никогда не было. Даже бандюкович набирал в свою команду людей образованных и имеющих опыт работы на разных высоких постах. А к бубочке умные не идут ни в кабмин, ни в ОПу, потому что это будет клеймо на всю жизнь, потом, когда эту ЗЕленую плесень разгонят, их даже в дворники не возьмут.
  • Маркиз
    Хочете знати чому Олександра **@ло (Гогіашвілі) так швидко злили?

    Просто, щоб не копали глибше, бо може вилізти багато цікавого. Наприклад, як ось ця справа з МВС.
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