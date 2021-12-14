Нардеп "Голоса" Рудик о Гогилашвили: Вопрос кадровой политики Зеленского остается открытым - еще есть не одна крыса в кабинетах власти

Фракция "Голос" присоединится к расследованию назначения на должность бывшего заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в Верховной Раде сказала глава партии "Голос" Кира Рудик.

По ее словам, реакция президента на ситуацию с Гогилашвили была немного запоздалой, ведь его нужно было увольнять сразу.

"Но вопрос кадровой политики Зеленского и его команды остается открытым. Он приходил под эгидой отсутствия кумовства, а сейчас мы видим, что это не просто кумовство, а преступное кумовство, которое приводит к тому, что у нас не одна, как говорится, крыса" в кабинетах власти, а их, скорее всего, гораздо больше. Как страна, которая в войне, мы должны четко осознавать, какие риски несут для нас такие назначения, и то, что для президента и его команды нормально, что человек с возможным российским гражданством или такой репутацией работает во власти", - отметила глава партии "Голос".

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Рудик также поблагодарила правоохранителей, которые достойно вели себя во время конфликта с заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили.

Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.

Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.

Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.

Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.

12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.

13 декабря Кабмин уволил заместителя главы МВД Гогилашвили.