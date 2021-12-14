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"Ресурсный закон" не коснется малых предпринимателей и рядовых граждан, - ОП

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"Ресурсный закон" не коснется малых предпринимателей и рядовых граждан, - ОП
Изменения в Налоговый кодекс, содержащиеся в принятом Верховной Радой законопроекте №5600, не коснутся рядовых граждан.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если посмотреть на структуру налогов, которая была изменена этим законом, там практически не было ни одного налога, который мог бы затронуть малого предпринимателя и рядового гражданина", - сказал Шурма.

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По его словам, изменения в первую очередь касались ренты за добычу полезных ископаемых, что позволит изъять часть сверхприбылей недропользователей. Также основные изменения касаются аграрного сектора, имеющего значительный уровень тенизации.

Остальные изменения в налоговом законодательстве Шурма назвал незначительными.

Топ комментарии

  • Василь Довганенко 7230397a
    От підараси. Сільські мешканці,які мають пай-позбавлені права ставати на біржу і отримувати допомогу по безробіттю.ж А платити 1500 гривень за1 га повинні. Підняли б краще розмір податку на девіденти. З теперішніх 5% до 24%; як ФРН чи в Польщі.
  • Чайка Київ
    Тепер ці селяни з більшою охотою будуть позбавлятися землі. Чого пліснява і добивається.
  • q4ma
    Чергова брехня/локшина на вуха зелохів.
    - плата з 1 га (для всіх селян)
    - податок на продаж городини.
    Чи той, хто в селі має 2-3 га землі, чи виростили свиню (одну!!!), та хочуть продати на базарі м'ясо, чи трима корову та продає на базарі молоко та сир, чи продає на тому ж базарі городину з свого городу - то вже не пересічні громадяни, а майже олігархи?
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