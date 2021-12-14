Союз РФ и Беларуси будет мощнее ЕС, - Лукашенко
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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что союз Беларуси и России будет более мощным, продуманным и продвинутым интеграционным объединением, чем Европейский Союз.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".
"Во-первых, потому что мы учтем все ошибки Европейского Союза, чтобы их не повторять, а опыт будем использовать, положительный опыт, который полезен нам. И, во-вторых, мы же вышли из единого государства, из Советского Союза, и мы многое уже там попробовали. Мы знаем, что нам оставить из советского прошлого и что нам в будущем не пригодится", - отметил белорусский диктатор.
Лукашенко сказал, что союз его страны и России "будет более мощным, продуманным и продвинутым".
"Мы не ставим перед собой никаких сроков. Двадцать пятый, тридцатый или какой-нибудь год. Мы будем идти... шаг за шагом", - добавил он.