Союз РФ и Беларуси будет мощнее ЕС, - Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что союз Беларуси и России будет более мощным, продуманным и продвинутым интеграционным объединением, чем Европейский Союз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".

"Во-первых, потому что мы учтем все ошибки Европейского Союза, чтобы их не повторять, а опыт будем использовать, положительный опыт, который полезен нам. И, во-вторых, мы же вышли из единого государства, из Советского Союза, и мы многое уже там попробовали. Мы знаем, что нам оставить из советского прошлого и что нам в будущем не пригодится", - отметил белорусский диктатор.

Лукашенко сказал, что союз его страны и России "будет более мощным, продуманным и продвинутым".

"Мы не ставим перед собой никаких сроков. Двадцать пятый, тридцатый или какой-нибудь год. Мы будем идти... шаг за шагом", - добавил он.

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