"Слуга народа" Шпак присоединилась к МФО "Розумна політика", - Разумков

Народный депутат "Слуги народа" Любовь Шпак присоединилась к межфракционному объединению (МФО) "Розумна політика".

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в Верховной Раде рассказал бывший спикер Дмитрий Разумков.

"Я думаю, что это только начало нашей совместной работы, расширения и сотрудничества в пользу Верховной Рады, как институции, и, главное, в пользу всех этих людей, которые нас поддерживают", - отметил он.

Также смотрите: "Слуга народа" Шпак о протестах под ОП: "Хватит путать демократию и вседозволенность" ВИДЕО