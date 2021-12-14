"Слуга народа" Шпак присоединилась к МФО "Розумна політика", - Разумков
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Народный депутат "Слуги народа" Любовь Шпак присоединилась к межфракционному объединению (МФО) "Розумна політика".
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в Верховной Раде рассказал бывший спикер Дмитрий Разумков.
"Я думаю, что это только начало нашей совместной работы, расширения и сотрудничества в пользу Верховной Рады, как институции, и, главное, в пользу всех этих людей, которые нас поддерживают", - отметил он.