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Теперь в программу Helsi можно самостоятельно загружать медицинские документы

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Теперь в программу Helsi можно самостоятельно загружать медицинские документы
В личный профиль в программе Helsi теперь можно самостоятельно загружать медицинские документы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Helsi.me в телеграме.

"Все те множество скринов анализов, заключений врачей из разных больниц, назначений на бумажках, которые мы постоянно теряем или просто не можем найти в нужное время.

Теперь можно их сфотографировать, скачать в приложение и просто показать врачу, когда нужно – независимо от того работает врач с системой Helsi или нет", - говорится в сообщении

Для того чтобы это сделать нужно:

- обновить приложение и открыть его;

- Найти раздел "Медицинские документы" в Медкарте

- Нажать "Добавить документ"

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Теперь в программу Helsi можно самостоятельно загружать медицинские документы 01

Топ комментарии

  • Герхард
    Поэтому вчера Хелси, лежала мертвой.

    Все, к чему прикасаются зеленые трасформаторы, превращается в говно.
    Учитывая доступ к личным данным, платежным инструментам и номерам телефонов, в опасное говно.
  • 5 копійок
    Лохторат жваво обговорює джиґіталізацію.
  • vismavista
    "Сфотографировать и загрузить в Хелси, а если врач не работает с Хелси, показать ему в телефоне..." это апофеоз! Апофеоз идиотиии в исполнении чиновников. Зачем это Хелси вообще существует, если шо с Хелсем, шо без Хелса, записаться к врачу все равно невозможно. Записи НИКОГДА НЕТ?
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