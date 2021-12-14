Теперь в программу Helsi можно самостоятельно загружать медицинские документы
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В личный профиль в программе Helsi теперь можно самостоятельно загружать медицинские документы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Helsi.me в телеграме.
"Все те множество скринов анализов, заключений врачей из разных больниц, назначений на бумажках, которые мы постоянно теряем или просто не можем найти в нужное время.
Теперь можно их сфотографировать, скачать в приложение и просто показать врачу, когда нужно – независимо от того работает врач с системой Helsi или нет", - говорится в сообщении
Для того чтобы это сделать нужно:
- обновить приложение и открыть его;
- Найти раздел "Медицинские документы" в Медкарте
- Нажать "Добавить документ"