Теперь в программу Helsi можно самостоятельно загружать медицинские документы

В личный профиль в программе Helsi теперь можно самостоятельно загружать медицинские документы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Helsi.me в телеграме.

"Все те множество скринов анализов, заключений врачей из разных больниц, назначений на бумажках, которые мы постоянно теряем или просто не можем найти в нужное время.

Теперь можно их сфотографировать, скачать в приложение и просто показать врачу, когда нужно – независимо от того работает врач с системой Helsi или нет", - говорится в сообщении

Для того чтобы это сделать нужно:

- обновить приложение и открыть его;

- Найти раздел "Медицинские документы" в Медкарте

- Нажать "Добавить документ"

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон, который приравнивает электронные паспорта к бумажным