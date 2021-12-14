За сутки от COVID-19 в Киеве умер 21 человек, выявлены 1066 новых случаев заболевания, - Кличко

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1066 больных коронавирусом. 21 человек скончался.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

"1066 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 21 человек умер. Всего за период пандемии в Киеве 7902 летальных случая от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня – 314 771", – сообщил Кличко.

Заболели за прошедшие сутки: 595 женщин в возрасте от 18 до 92 лет и 417 мужчин в возрасте от 18 до 98 лет. А также 26 девочек от 10 месяцев до 17 лет и 28 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

Среди умерших: 11 женщин от 59 до 83 лет и 10 мужчин от 45 до 86 лет.

В больницы столицы госпитализировали 64 больных коронавирусом и 138 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

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Выздоровели за прошедшие сутки 3037 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 289 067 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе - 212, в Дарницком - 180 и в Оболонском районе - 140 случаев", - отметил Виталий Кличко.