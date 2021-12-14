Шмыгаль предлагает разрешить принудительное платное изъятие земельных участков у их владельцев для строительства дорог

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил разрешить принудительное платное изъятие земельных участков у их владельцев при возникновении общественной необходимости для строительства автомобильных дорог общего пользования государственного значения и других связанных с ними объектов дорожной инфраструктуры.