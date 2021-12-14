Зеленский о скоплении российских войск на границе Украины: это потенциал для шантажа

Украина пока не видит сюрпризов в том, что происходит на наших восточных границах.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью итальянской газете La Repubblica, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Для чего используются войска, которые сконцентрированы вблизи нашей границы? Это потенциал для шантажа. Причем, прежде всего, против западных государств. Но если количество российских войск будет расти, то шантаж станет еще более жестким, что можно будет назвать подготовкой к расширению агрессии против нашего государства и, возможно региона в целом", - отметил президент.

По его словам, Украина не видит сюрпризов в том, что происходит на наших восточных границах.

Он напомнил, что Россия начала эту войну в 2014 году и с тех пор мы готовы к любым сценариям.

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