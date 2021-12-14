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В некоторых столицах все еще побеждает страх, - Зеленский упрекнул Германию из-за блокирования поставок оружия Украине

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В некоторых столицах все еще побеждает страх, - Зеленский упрекнул Германию из-за блокирования поставок оружия Украине
Блокирование со стороны Германии поставок по линии НАТО противодронных ружей и противоснайперских систем для Украины является проявлением страха.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью итальянской газете La Repubblica, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

По словам главы государства, Украина готова к любым сценариям по действиям войск РФ.

"Этого, к сожалению, нельзя сказать обо всех европейских странах. Например, Германия недавно помешала нам в поставках по линии НАТО противодронных ружей и противоснайперских систем, являющихся исключительно оборонительными инструментами. Неужели мы на восьмом году войны не имеем на них права? Очевидно, что имеем. Любое демократическое государство, защищаемое от агрессии, должно иметь право на приобретение подобных оборонных инструментов. Но в некоторых столицах все еще побеждает страх", - отметил Зеленский.

Как сообщалось, по данным немецкого издания Bild, эксканцлер ФРГ Ангела Меркель блокировала поставки Украине крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 и комплексов противодействия БПЛА EDM4S-UA каналами НАТО.

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Топ комментарии

  • Зайда
    Стара гебешна гвойда вже не при владі, але справа її живе. Німчура залякана та куплена кацапами на корню. Вони ніколи не будуть нам союзниками, вони досі дякують московитам за обєднання Німеччини після падіння Берлінської стіни. Вони погоджуються,що Україна - це сфера впливу РФ і нічого не зроблять для підтримки України. Вони завжди блокуватимуть наш вступ у НАТО.
    Висновок один - до біса НАТО з такими союзниками. Лише двосторонні військові союзи ЗІ США, Канадою, Польщею, країнами Балтії. Більше союзників у нас немає.
  • 5 копійок
    Це той що не боїться *****?
  • Зайда
    Німчура викликає огиду. Нація роботів з відбитою історичною памяттю.
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