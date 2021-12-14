Администрация США за нашей спиной ничего решать с Путиным не будет, - Кулеба

Если президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин снова проведут разговор, то будут и американо-украинские переговоры. Администрация США за спиной Украины с Путиным ничего решать не будет.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в комментарии журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"У меня нет сомнений, что количество и качество контактов между администрацией США и украинскими властями, в том числе между президентом Зеленским и президентом Байденом, увеличится и это будет регулярно, и администрация США за нашей спиной с Путиным ничего решать не будет", - сказал Кулеба.

По его словам, подобная гарантия звучала во время двусторонних контактов на всех уровнях.

"Поэтому если будет следующий раунд разговора Байдена и Путина, то будет следующий раунд разговора Байдена и Зеленского", - добавил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після перемовин Байдена та Путіна напруга стосовно України не знята, - Разумков