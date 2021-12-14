"Северный поток-2" необходимо ввести в эксплуатацию, – глава МИД Австрии Шалленберг

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг призвал ввести газопровод "Северный поток-2" в эксплуатацию на фоне последнего напряжения в отношениях с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг обратился в Совет министров иностранных дел ЕС с просьбой о скорейшем вводе в эксплуатацию трубопровода "Северный поток-2".

"Проект был завершен, теперь мы должны его использовать", - сказал Шалленберг.

Он таким образом возразил министру иностранных дел Германии Анналене Бербок, которая впервые приняла участие во встрече министров в Брюсселе.

Учитывая недавнее напряжение с Москвой на фоне конфликта в Украине, Шалленберг подчеркнул, что считает "ошибкой" неоднократно подвергать сомнению газопровод, когда возникает дискуссия с Россией.

Как и Германия, Австрия также получает природный газ из России.

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